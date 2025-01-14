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Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ

Англия
Обновлено

Sofascore и WhoScored определились с оценками

Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 января, "Борнмут", в котором выступает Илья Забарный, сыграл вничью с "Челси" (2:2). А "Брентфорд" Егора Ярмолюка не уступил "Манчестер Сити" (2:2).

После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Ильи в 6.8. А Егору поставили 6.6 и 6.4 соответственно.

Забарный отдал 74% точных передач, преуспел в двух удачных обводках из четырех, сделал 63 касания мяча и выиграл одно воздушное единоборство.

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Между тем Ярмолюк вышел на замену на 79-й минуте своего матча. Украинец за это время сделал 13 касаний к мячу и отдал 8/11 точных передач.

Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ - изображение 1Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ - изображение 2
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