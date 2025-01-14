АПЛ. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1 Снова лесники остановили команду Слота

Два питанняЛіверпуль у кризі... Команда не біжить... не дає тієї інтенсивності, що була у минулому році!Чи все-ж-таки суддя зіграв свою роль... продовжуючи інтригу у чемпіонатіКоли Салаха спочатку знесли, а потім винесли і м'яча