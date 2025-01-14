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АПЛ. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1 Снова лесники остановили команду Слота
Хозяева выгрызли ничью
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 21 тур
"Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Крис Кавана
Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1
Голы: Вуд 8 – Диогу Жота 66
"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс (Морено 90) – Йейтс (Домингес 76), Андерсон – Эланга, Гиббс-Уайт (Морату 90), Хадсон-Одой (Жота Силва 84) – Вуд (Авонии 90)
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате (Диогу Жота 66), ван Дейк, Робертсон (Цимикас 65) – Гравенберх, Макаллистер – Салах, Собослай, Гакпо – Л. Диас (К. Джонс 75)
Предупреждения: Гиббс-Уайт 42, Йейтс 53 – Л. Диас 70
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