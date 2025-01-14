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АПЛ. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1 Снова лесники остановили команду Слота

Англия

Хозяева выгрызли ничью

АПЛ. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1 Снова лесники остановили команду Слота

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 21 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крис Кавана

Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1

Голы: Вуд 8 – Диогу Жота 66

"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс (Морено 90) – Йейтс (Домингес 76), Андерсон – Эланга, Гиббс-Уайт (Морату 90), Хадсон-Одой (Жота Силва 84) – Вуд (Авонии 90)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате (Диогу Жота 66), ван Дейк, Робертсон (Цимикас 65) – Гравенберх, Макаллистер – Салах, Собослай, Гакпо – Л. Диас (К. Джонс 75)

Предупреждения: Гиббс-Уайт 42, Йейтс 53 – Л. Диас 70

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
15.01.2025 в 00:02
Два питання Ліверпуль у кризі... Команда не біжить... не дає тієї інтенсивності, що була у минулому році! Чи все-ж-таки суддя зіграв свою роль... продовжуючи інтригу у чемпіонаті Коли Салаха спочатку знесли, а потім винесли і м'яча
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
15.01.2025 в 00:02
Два питання Ліверпуль у кризі... Команда не біжить... не дає тієї інтенсивності, що була у минулому році! Чи все-ж-таки суддя зіграв свою роль... продовжуючи інтригу у чемпіонаті Коли Салаха спочатку знесли, а потім винесли і м'яча
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