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Мерсисайдцы второй раз кряду теряют очки. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1. Обзор матча
Команда-сенсация снова огорчила лидера чемпионата
Фото - beinsports
В первом тайме "скаузеры" доминировали на футбольном поле (владение 71%), но ни один из девяти ударов не попал в створ. Зато "лесникам" удалось забить быстрый мяч. После перерыва "красные" увеличили давление и игровое преимущество, но смогли лишь сравнять счет.
"Ловкие деревья" занимают вторую ступеньку (41 балл). 19 января подопечные Санту будут принимать "Саутгемптон". Мерсисайдцы возглавляют таблицу (47 очков). Впереди выездной поединок против "Брентфорда".
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Смотрите обзор матча 21-го тура АПЛ
Ноттингем. Сити Граунд, 30 249 зрителей
Голы: Вуд, 8 – Жота, 66
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