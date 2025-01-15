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Синие спасаются от поражения на последних минутах. Челси – Борнмут 2:2. Обзор матча

Англия
Обновлено

Вишни не удержали преимущество

Синие спасаются от поражения на последних минутах. Челси – Борнмут 2:2. Обзор матча

Фото: https://twitter.com/ReeceJames

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Подопечные Марески открыли счет в начале первого тайма и часто создавали возможности для взятия ворот. Гостей на поле практически не было заметно. После перерыва Забарный и компания шокировали фаворита и смогли не только отыграться, но и выйти вперед. В итоге 26 ударов "синих" позволили только рассчитывать на ничью.

Лондонская команда замыкает топ-4 (37 очков). 20 января коллектив будет принимать "Вулверхэмптон". "Вишни" остаются на седьмой позиции (34 балла). Впереди также нелегкое испытание – выезд к "Ньюкаслу".

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Смотрите обзор матча 21-го тура АПЛ

Лондон. Стемфорд Бридж, 39 092 зрителей

Челси – Борнмут 2:2

Голы: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 – Клюйверт, 50 (п), Семенио, 68

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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