Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горожане потеряли преимущество в два мяча в конце игры. Брентфорд – Манчестер Сити 2:2. Обзор матча
Лондонская команда боролась до конца
Фото - Брентфорд
В первом тайме "небесно-голубые" выглядели лучше хозяев, но открыть счет им удалось только после перерыва. "Пчелы" проснулись именно во второй половине встречи и создали немало моментов (14 ударов). Даже когда столичный коллектив уступал 0:2, подопечные Франка не опустили руки и смогли завоевать ничью.
Коллектив Ярмолюка занимает 10-ю позицию (28 пунктов). 18 января команда будет принимать "Ливерпуль". "Горожане" замыкают топ-6 (35 баллов). Впереди выездной поединок против "Ипсвича".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 21-го тура АПЛ
Лондон. Brentford Community Stadium. 17 048 зрителей
Голы: Висса, 82, Нергор, 90+2 – Фоден, 66, 78
Популярное сейчас
- Суркис встал на защиту Андриевского и пригрозил Бурбасу
- Хавбек Динамо тренируется с командой U-19 и ищет себе новый клуб
- Что случилось? Трубин не попал в старт Бенфики на официальный матч
- Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки