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Горожане потеряли преимущество в два мяча в конце игры. Брентфорд – Манчестер Сити 2:2. Обзор матча

Англия
Обновлено

Лондонская команда боролась до конца

Горожане потеряли преимущество в два мяча в конце игры. Брентфорд – Манчестер Сити 2:2. Обзор матча

Фото - Брентфорд

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В первом тайме "небесно-голубые" выглядели лучше хозяев, но открыть счет им удалось только после перерыва. "Пчелы" проснулись именно во второй половине встречи и создали немало моментов (14 ударов). Даже когда столичный коллектив уступал 0:2, подопечные Франка не опустили руки и смогли завоевать ничью.

Коллектив Ярмолюка занимает 10-ю позицию (28 пунктов). 18 января команда будет принимать "Ливерпуль". "Горожане" замыкают топ-6 (35 баллов). Впереди выездной поединок против "Ипсвича".

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Смотрите обзор матча 21-го тура АПЛ

Лондон. Brentford Community Stadium. 17 048 зрителей

Брентфорд – Манчестер Сити 2:2

Голы: Висса, 82, Нергор, 90+2 – Фоден, 66, 78

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Брентфорд (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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