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Клопп: Очень рад, что не работаю в Ливерпуле
Экс-тренер доволен, как выглядит коллектив в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что мерсисайдцы играют отлично.
"Я счастлив видеть игру "Ливерпуля". Нахожусь в контакте со Слотом, иногда общаюсь с игроками. У меня 0,1% мнения, что я должен был остаться, учитывая, какой футбол они показывают”.
"Веселый футбол, интересный, возможно, самый сбалансированный в мире сейчас. Ван Дейк, Александер-Арнольд и Салах? Очень рад, что не работаю в "Ливерпуле" и не должен постоянно отвечать на эти вопросы. Надеюсь, все трое останутся в команде", – признался Клопп.
Юрген возглавлял "скаузеров" с 2015 по 2024 год, выиграв 8 трофеев.
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