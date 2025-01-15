Клопп: Очень рад, что не работаю в Ливерпуле

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что мерсисайдцы играют отлично.

"Я счастлив видеть игру "Ливерпуля". Нахожусь в контакте со Слотом, иногда общаюсь с игроками. У меня 0,1% мнения, что я должен был остаться, учитывая, какой футбол они показывают”.

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"Веселый футбол, интересный, возможно, самый сбалансированный в мире сейчас. Ван Дейк, Александер-Арнольд и Салах? Очень рад, что не работаю в "Ливерпуле" и не должен постоянно отвечать на эти вопросы. Надеюсь, все трое останутся в команде", – признался Клопп.

Юрген возглавлял "скаузеров" с 2015 по 2024 год, выиграв 8 трофеев.