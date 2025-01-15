Гвардиола о ничьей с Брентфордом: Мы должны были закрывать эту игру

Вчера "Манчестер Сити" на выезде сыграл в результативную ничью с "Брентфордом" (2:2). Пеп Гвардиола после поединка отметил, что его подопечные несколько раз принимали неправильные решения, что в итоге повлияло на конечный результат игры.

"Всегда есть положительные и отрицательные моменты. Мы радуемся многим вещам, которые мы сделали, но я бы сказал, что этого недостаточно. С тех пор, как "Брентфорд" вышел в Премьер-лигу, они всегда очень хорошо играют при розыгрыше стандартов, длинных передачах, и они очень быстрые. Последние минуты нам не очень удавались при счете 2:0, но после 2:1 мы справились хорошо, иногда такое случается. [Джеймс] Макати должен был реализовать свой момент, но представьте, что он не забивает, а делает лишний пас, и, возможно, игра на этом бы и закончилась, но он должен был бить, чтобы забить. Савиньо должен был отдать пас на Эрлинга [Холанда], и он вышел бы один на один. Сегодня мы принимали неправильные решения в последней трети. При счете 2:0 мы должны были закрывать эту игру, но у нас нет тех игроков, которые могли бы играть в обороне, поэтому мы должны были сделать это, контролируя мяч. Усталость против "Брентфорда" в последние 15 минут - это нормально. Мне не о чем сожалеть", - заявил Гвардиола.

Отметим, что "Манчестер Сити" с 35 очками сейчас занимает шестое место в чемпионате. Следующую игру "горожане" сыграют 19 января на выезде против "Ипсвича".