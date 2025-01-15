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Тренер Ноттингема - о ничьей с Ливерпулем: Я горжусь своей командой
Наставник лесников доволен итогом игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча с "Ливерпулем" (1:1).
"В первом тайме мы играли очень организованно. Мы не допускали слишком много ошибок у собственных ворот и мешали "Ливерпулю" создавать моменты. Они владели мячом, но не смогли сломать нас".
"Во второй половине матча мы понимали, что они будут делать изменения. Темп игры немного ускорился, а тогда мы поняли, что они будут пытаться владеть мячом как можно больше, будут более опасными. В целом я горжусь тем, как мы сыграли. Я видел игроков, которые хотели одержать положительный результат, желание игроков было ключевым в этом контексте", — добавил наставник "лесников".
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Добавим, что сейчас "Ноттингем" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко после 21 матча.
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