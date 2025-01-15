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Тренер Ноттингема - о ничьей с Ливерпулем: Я горжусь своей командой

Англия

Наставник лесников доволен итогом игры

Тренер Ноттингема - о ничьей с Ливерпулем: Я горжусь своей командой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча с "Ливерпулем" (1:1).

"В первом тайме мы играли очень организованно. Мы не допускали слишком много ошибок у собственных ворот и мешали "Ливерпулю" создавать моменты. Они владели мячом, но не смогли сломать нас".

"Во второй половине матча мы понимали, что они будут делать изменения. Темп игры немного ускорился, а тогда мы поняли, что они будут пытаться владеть мячом как можно больше, будут более опасными. В целом я горжусь тем, как мы сыграли. Я видел игроков, которые хотели одержать положительный результат, желание игроков было ключевым в этом контексте", — добавил наставник "лесников".

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Добавим, что сейчас "Ноттингем" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко после 21 матча.

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Ноттингем Форест Ливерпуль Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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