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Превзошел рекорд Тоуни. Форвард Брентфорда вписал свое имя в истории клуба

Англия

Нападающий отметился рекордным голом в АПЛ за команду Томаса Франка

Превзошел рекорд Тоуни. Форвард Брентфорда вписал свое имя в истории клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Брентфорда" Йоан Висса вписал свое имя в историю лондонского клуба в Английской Премьер-лиге.

В матче 21-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Манчестер Сити", который закончился со счетом 2:2, конголезский форвард отметился забитым мячом, чем помог "пчелам" спастись от поражения. Это взятие ворот стало 38-м для Йоана Висса в чемпионате Англии в составе лондонской команды. Таким образом Висса обошел Айвена Тоуни в списке лучших бомбардиров клуба в истории АПЛ и вышел на чистое первое место в рейтинге лучших голеадоров "Брентфорда".

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В текущем сезоне 28-летний Йоан Висса забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 18 матчах за "Брентфорд" в чемпионате Англии. Он является вторым лучшим бомбардиром "пчел" в этой кампании после Бриана Мбемо (13 голов).

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Брентфорд (Лондон) Йоан Висса Айвен Тоуни
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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