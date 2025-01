Превзошел рекорд Тоуни. Форвард Брентфорда вписал свое имя в истории клуба

Нападающий "Брентфорда" Йоан Висса вписал свое имя в историю лондонского клуба в Английской Премьер-лиге.

В матче 21-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Манчестер Сити", который закончился со счетом 2:2, конголезский форвард отметился забитым мячом, чем помог "пчелам" спастись от поражения. Это взятие ворот стало 38-м для Йоана Висса в чемпионате Англии в составе лондонской команды. Таким образом Висса обошел Айвена Тоуни в списке лучших бомбардиров клуба в истории АПЛ и вышел на чистое первое место в рейтинге лучших голеадоров "Брентфорда".

