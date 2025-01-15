Ливерпуль отклонил крупное предложение трансфера по своему нападающему

Ожидалось, что Дарвин Нуньес покинет "Энфилд" в конце сезона, если Слот не сможет извлечь из него максимум пользы. Однако его пребывание в составе "красных" может завершиться уже в этом месяце.

По информации Anfield Watch, "Ливерпуль" отклонил устное предложение в районе 70 млн фунтов стерлингов за уругвайского нападающего от "Аль-Хиляля". Мерсисайдский клуб оценивает своего игрока ближе к отметке 85 млн фунтов стерлингов. Переговоры между клубами по трансферу уругвайца еще продолжаются.

Добавим, что в этом сезоне Дарвин Нуньес сыграл 26 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.