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Ливерпуль отклонил крупное предложение трансфера по своему нападающему
Красные хотят получить больше денег за этого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Ожидалось, что Дарвин Нуньес покинет "Энфилд" в конце сезона, если Слот не сможет извлечь из него максимум пользы. Однако его пребывание в составе "красных" может завершиться уже в этом месяце.
По информации Anfield Watch, "Ливерпуль" отклонил устное предложение в районе 70 млн фунтов стерлингов за уругвайского нападающего от "Аль-Хиляля". Мерсисайдский клуб оценивает своего игрока ближе к отметке 85 млн фунтов стерлингов. Переговоры между клубами по трансферу уругвайца еще продолжаются.
Добавим, что в этом сезоне Дарвин Нуньес сыграл 26 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.
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