  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот отреагировал на потерю очков Ливерпуля в матче с Ноттингемом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот отреагировал на потерю очков Ливерпуля в матче с Ноттингемом

Англия

Менеджер красных объяснил причину такого результата

Арне Слот отреагировал на потерю очков Ливерпуля в матче с Ноттингемом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал потерю очков своей команды в выездном матче против "Ноттингем Форест" (1:1).

"В первые 10 минут матча мы были очень активными. Мы много раз были по воротам соперника. Я думаю, что мы полностью контролировали и доминировали ход этой игры на протяжении всего поединка. Им удалось забить после первой же контратаки, а нам дальше не удалось сделать то, что мы хотели".

"Я могу лишь отдать должное усилиям и производительности наших футболистов в матче против команды, которая обычно не позволяет создавать так много шансов у своих ворот, сколько нам удалось создать. Я и не мог желать большего в этой игре, кроме гола, конечно", — добавил Арне Слот.

Читайте такжеАрне Слот считает, что Ноттингем является одним из претендентов на титул АПЛ

В 2025 году подопечные Арне Слота еще не выиграли ни одного матча в чемпионате, дважды сыграв вничью против "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест". В следующем матче, который состоится в субботу, 18-го января, мерсисайдцы сыграют на выезде с "Брентфордом".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент "Ливерпуль" все еще остается лидером турнирной таблицы АПЛ в этом сезоне, имея в своем активе 47 очков после 20-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

По теме
yellow-arrow
Владелец Ноттингема лично поздравил игроков своей команды после ничьи с Ливерпулем
yellow-arrow
Лондонский клуб хочет усилить атаку нападающим Лейпцига
yellow-arrow
Микель Артета: Мы знаем, кого мы хотим подписать зимой
Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости