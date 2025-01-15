Арне Слот отреагировал на потерю очков Ливерпуля в матче с Ноттингемом

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал потерю очков своей команды в выездном матче против "Ноттингем Форест" (1:1).

"В первые 10 минут матча мы были очень активными. Мы много раз были по воротам соперника. Я думаю, что мы полностью контролировали и доминировали ход этой игры на протяжении всего поединка. Им удалось забить после первой же контратаки, а нам дальше не удалось сделать то, что мы хотели". "Я могу лишь отдать должное усилиям и производительности наших футболистов в матче против команды, которая обычно не позволяет создавать так много шансов у своих ворот, сколько нам удалось создать. Я и не мог желать большего в этой игре, кроме гола, конечно", — добавил Арне Слот.

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В 2025 году подопечные Арне Слота еще не выиграли ни одного матча в чемпионате, дважды сыграв вничью против "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест". В следующем матче, который состоится в субботу, 18-го января, мерсисайдцы сыграют на выезде с "Брентфордом".

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На данный момент "Ливерпуль" все еще остается лидером турнирной таблицы АПЛ в этом сезоне, имея в своем активе 47 очков после 20-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.