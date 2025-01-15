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Микель Артета: Мы знаем, кого мы хотим подписать зимой

Англия

Испанский специалист знает, какой тип игроков может усилить состав его команды

Микель Артета: Мы знаем, кого мы хотим подписать зимой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос журналистов о том, будет ли клуб подписывать новых футболистов, учитывая травмы ключевых игроков атаки.

"Мы потеряли двух очень креативных и очень важных для нашей команде футболистов. Это, безусловно, повлияет на нас. Еще до открытия трансферного окна и с самого его начала мы активно искали, что можем сделать, чтобы спланировать, улучшить и усилить команду, если это возможно. Очевидно, что новости о Габриэле Жезусе усложняют задачу, ведь сроки его восстановления будут длиннее".

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"У нас есть очень четкое представление об игроках, которых мы хотим подписать. Это было еще до травмы Габриэля Жезуса. Нам остается ждать и следить за тем, как будет развиваться ситуация. Относительно типа игроков, которых мы ищем, вы можете обратиться к нашему спортивному директору. Вы знаете, что я об этом ничего не буду говорить", — добавил Артета.

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Напомним, что ранее стало известно о серьезных намерениях лондонского "Арсенала" насчет подписания летом полузащитника "Реал Сосьедада", которым активно интересовался "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
HaytersTV
Опубликовал: Андрей Журба
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