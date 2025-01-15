Микель Артета: Мы знаем, кого мы хотим подписать зимой

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос журналистов о том, будет ли клуб подписывать новых футболистов, учитывая травмы ключевых игроков атаки.

"Мы потеряли двух очень креативных и очень важных для нашей команде футболистов. Это, безусловно, повлияет на нас. Еще до открытия трансферного окна и с самого его начала мы активно искали, что можем сделать, чтобы спланировать, улучшить и усилить команду, если это возможно. Очевидно, что новости о Габриэле Жезусе усложняют задачу, ведь сроки его восстановления будут длиннее".

"У нас есть очень четкое представление об игроках, которых мы хотим подписать. Это было еще до травмы Габриэля Жезуса. Нам остается ждать и следить за тем, как будет развиваться ситуация. Относительно типа игроков, которых мы ищем, вы можете обратиться к нашему спортивному директору. Вы знаете, что я об этом ничего не буду говорить", — добавил Артета.

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Напомним, что ранее стало известно о серьезных намерениях лондонского "Арсенала" насчет подписания летом полузащитника "Реал Сосьедада", которым активно интересовался "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".