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Лондонский клуб хочет усилить атаку нападающим Лейпцига

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Игрок получает мало игрового времени от Марко Розе

Лондонский клуб хочет усилить атаку нападающим Лейпцига

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вест Хэм" потерял из-за травм Майкла Антонио, Джаррода Боуэна и Никласа Фюллькруга. "Молотобойцам" необходимо усилить атаку в январе, и они обратили внимание в сторону Бундеслиги.

Как сообщает The Guardian, лондонцы проявляют интерес к Андре Силве из "Лейпцига". Португалец проводит тяжелый сезон, находясь за спинами Беньямина Шешко и Лоиса Опенды, но он умеет держать мяч, подключать к игре партнеров по команде и имеет хорошие бомбардирские навыки. Из-за финансовых ограничений, "Вест Хэм" рассматривает аренду нападающего "Лейпцига" на полгода.

Добавим, что в этом сезоне Андре Силва сыграл 15 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.

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РБ Лейпциг Андре Силва Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Гресь
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