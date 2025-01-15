Лондонский клуб хочет усилить атаку нападающим Лейпцига

"Вест Хэм" потерял из-за травм Майкла Антонио, Джаррода Боуэна и Никласа Фюллькруга. "Молотобойцам" необходимо усилить атаку в январе, и они обратили внимание в сторону Бундеслиги.

Как сообщает The Guardian, лондонцы проявляют интерес к Андре Силве из "Лейпцига". Португалец проводит тяжелый сезон, находясь за спинами Беньямина Шешко и Лоиса Опенды, но он умеет держать мяч, подключать к игре партнеров по команде и имеет хорошие бомбардирские навыки. Из-за финансовых ограничений, "Вест Хэм" рассматривает аренду нападающего "Лейпцига" на полгода.

Добавим, что в этом сезоне Андре Силва сыграл 15 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.