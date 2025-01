Владелец Ноттингем Форест лично поздравил игроков своей команды после ничьи с Ливерпулем

Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис лично поздравил игроков своей команды после ничьи с "Ливерпулем" (1:1) в домашнем матче чемпионата Англии.

57-летний грек спустился в подтрибунное помещение, ожидая футболистов "Ноттингема", чтобы пожать руку каждому игроку, таким образом поздравив их с положительным результатом и поблагодарив их за игру. "Лесники" во второй раз за этот сезон смогли отобрать очки у мерсисайдцев, набрав четыре пункта в двух матчах против "Ливерпуля".

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis greeted his players following their 1-1 draw with Liverpool ????❤️ pic.twitter.com/SKny7qSreD