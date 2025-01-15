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Владелец Ноттингем Форест лично поздравил игроков своей команды после ничьи с Ливерпулем

Англия
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Красноречивый жест

Владелец Ноттингем Форест лично поздравил игроков своей команды после ничьи с Ливерпулем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Ноттингем Форест" Эвангелос Маринакис лично поздравил игроков своей команды после ничьи с "Ливерпулем" (1:1) в домашнем матче чемпионата Англии.

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57-летний грек спустился в подтрибунное помещение, ожидая футболистов "Ноттингема", чтобы пожать руку каждому игроку, таким образом поздравив их с положительным результатом и поблагодарив их за игру. "Лесники" во второй раз за этот сезон смогли отобрать очки у мерсисайдцев, набрав четыре пункта в двух матчах против "Ливерпуля".

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Напомним, что на данный момент "Ноттингем" находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко после 21-го матча в чемпионате Англии.

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Ноттингем Форест Евангелос Маринакис
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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