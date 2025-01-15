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Мареска остался недоволен судейством в поединке против Борнмута

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Мареска остался недоволен судейством в поединке против Борнмута

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "Челси" на последних минутах сумел вырвать ничью против "Борнмута" (2:2). На послематчевой пресс-конференции тренер "синих" Энцо Мареска раскритиковал судью Роба Джонса относительно его решения не удалять Дэвида Брукса, который грубо нарушил правила против Марка Кукурельи.

"Я уже много раз говорил (что я думаю), чтобы быть честным. Когда нет намерения отобрать мяч - это красная. Когда он дает желтую, это означает, что что-то произошло (с мячом). Как вы можете судить, что это не опасно? Вы не можете судить, что это не было опасно. Намерение состояло в том, чтобы просто уйти (и вступить в контакт с) Марком Кукурелью. По моему мнению, это красная карточка. Надеюсь, в будущем нам повезет с арбитром.

Есть положительные моменты в игре, когда мы отстаем, чтобы вернуться и взять очко, но есть и отрицательные моменты, когда мы не используем свои шансы. Это смешанные эмоции. Честно говоря, я не считаю, что ничья была справедливым результатом. У нас было несколько голевых моментов, которые мы должны были реализовать в первом тайме и положить игру на лопатки", - заявил Энцо Мареска.

Отметим, что следующий матч "Челси" проведет 20 января дома против "Вулверхэмптона".

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Sports Illustrated
Опубликовал: Александр Гресь
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