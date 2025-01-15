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Фламенго проявляет интерес к одноклубнику Зинченко

Англия

Бразильцы настроены приобрести игрока в январе

Фламенго проявляет интерес к одноклубнику Зинченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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К Жоржиньо приковано немалое внимание на трансферном рынке, поскольку его контракт с "канонирами" истекает летом этого года.

По информации журналиста Луки Бендони, к 33-летнему опорнику проявляет интерес "Фламенго". Бразильский клуб хотел бы подписать его уже в январе и уже поинтересовались условиями потенциальной сделки. Кроме того, "Фламенго" столкнется с конкуренцией за подписание игрока "Арсенала", поскольку им также интересуется "Палмейрас". По данным transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 10 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Жоржиньо провел 18 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Источник:
Лука Бендоні
Опубликовал: Александр Гресь
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