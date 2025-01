Фламенго проявляет интерес к одноклубнику Зинченко

К Жоржиньо приковано немалое внимание на трансферном рынке, поскольку его контракт с "канонирами" истекает летом этого года.

По информации журналиста Луки Бендони, к 33-летнему опорнику проявляет интерес "Фламенго". Бразильский клуб хотел бы подписать его уже в январе и уже поинтересовались условиями потенциальной сделки. Кроме того, "Фламенго" столкнется с конкуренцией за подписание игрока "Арсенала", поскольку им также интересуется "Палмейрас". По данным transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 10 млн евро.

Arsenal midfielder Jorginho represents a concrete idea for Flamengo. The Brasilian side would love to sign him already in January and have inquired about the conditions of a potential deal. Jorginho's contract with Arsenal will expire next June. ???? #AFC #Flamengo pic.twitter.com/DJbNWYiUDG