Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла отклонила предложение от клуба АПЛ по своему звездному нападающему
Футболист не продается
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" отклонила предложение от лондонского "Вест Хэма" по своему 21-летнему звездному нападающему.
Источники издания talkSPORT сообщили о том, что бирмингемские "львы" отклонили предложение в размере 40 миллионов фунтов стерлингов от "Вест Хэма" по колумбийскому нападающему Джону Дурану. Считается, что "Астон Вилла" оценивает своего форварда в не менее 60 миллионов фунтов, однако не планирует продавать его этой зимой.
Ранее сообщалось о том, что "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к форварду "вилланов".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джон Дуран забил 12 голов в 26 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченка, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января
- Цыганык: Мудрик не желает нести ответственность. Мы не увидим его в течение большого промежутка времени
- Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ
- Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО