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Астон Вилла отклонила предложение от клуба АПЛ по своему звездному нападающему

Англия

Футболист не продается

Астон Вилла отклонила предложение от клуба АПЛ по своему звездному нападающему

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" отклонила предложение от лондонского "Вест Хэма" по своему 21-летнему звездному нападающему.

Источники издания talkSPORT сообщили о том, что бирмингемские "львы" отклонили предложение в размере 40 миллионов фунтов стерлингов от "Вест Хэма" по колумбийскому нападающему Джону Дурану. Считается, что "Астон Вилла" оценивает своего форварда в не менее 60 миллионов фунтов, однако не планирует продавать его этой зимой.

Ранее сообщалось о том, что "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к форварду "вилланов".

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В этом сезоне Джон Дуран забил 12 голов в 26 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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