Челси досрочно вернет из аренды защитника, играющего в Кристал Пэлас

Трево Чалоба присоединился к "Кристал Пэлас" в августе на правах аренды на сезон. Впрочем, футболист может скоро прекратить выступать за "орлов".

Как сообщает Sky Sports, "Челси" собирается досрочно вернуть 25-летнего игрока из аренды. Причина такого решения "синих" заключается в том, что они сейчас остались с тремя центральными защитниками, поскольку Уэсли Фофана может пропустить остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия.

Добавим, что в этом сезоне Трево Чалоба сыграл 14 матчей, где отметился 3 голами.