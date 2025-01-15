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Челси досрочно вернет из аренды защитника, играющего в Кристал Пэлас

Англия

На это есть веская причина

Челси досрочно вернет из аренды защитника, играющего в Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трево Чалоба присоединился к "Кристал Пэлас" в августе на правах аренды на сезон. Впрочем, футболист может скоро прекратить выступать за "орлов".

Как сообщает Sky Sports, "Челси" собирается досрочно вернуть 25-летнего игрока из аренды. Причина такого решения "синих" заключается в том, что они сейчас остались с тремя центральными защитниками, поскольку Уэсли Фофана может пропустить остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия.

Добавим, что в этом сезоне Трево Чалоба сыграл 14 матчей, где отметился 3 голами.

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Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Трево Чалоба
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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