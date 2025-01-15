Тренер Фулхэма насчет трансферных слухов вокруг Перейры: Я не понимаю этой ситуации с Андреасом и всех этих спекуляций

Во вторник "Фулхэм" на выезде уступил "Вест Хэму" со счетом 3:2. Первый мяч в исполнении "молотобойцев" случился благодаря грубой ошибке при передаче от Андреаса Перейры. Игрок "дачников" в последнее время находится под пристальным вниманием СМИ, поскольку к бразильцу существует немалый интерес со стороны нескольких клубов. На послематчевой пресс-конференции тренера "Фулхэма" Марку Силву в очередной раз спросили о влиянии трансферных слухов к 29-летнему полузащитнику команды.

"Опять тот же разговор. Почему вы не спрашиваете меня о Бернде Лено, который тоже допустил ошибку, и не спрашиваете меня, полностью ли Лено сфокусирован или нет. Я не понимаю этой ситуации с Андреасом и всех этих спекуляций. Я знаю, что Андреас [Перейра] сказал в определенный момент сезона то, чего не должен был. И, потому что это, конечно, ваша работа, и вы используете все возможности, чтобы говорить об этом. Я только что привел вам один пример.

Вы спросили меня об Андреасе. Почему бы вам не спросить меня о Лено? Потому что он совершил ошибку. Это просто Андреас. Андреас совершил ошибку в игре. Я думаю, что это немного несправедливо по отношению к нему. Я уже отвечал вчера об этой ситуации. Было много спекуляций. Ваши коллеги, они спрашивали меня о возможном предложении от одного клуба, из Бразилии, по Андресу. И я сказал, что это абсолютно ложная информация. Он ничего не получал", - цитирует слова Марку Силвы Sky Sports.