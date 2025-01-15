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Тренер Манчестер Юнайтед снова прокомментировал будущее Рашфорда в команде
Аморим выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов относительно будущего левого вингера Маркуса Рашфорда.
"Я просто хочу выиграть игру против "Саутгемптона". Я сосредоточен на этом, и я выберу игроков, которые, по моему мнению, являются лучшими для того, чтобы победить. Я сосредоточен только на этом", - заявил Аморим на предматчевой пресс-конференции.
Отметим, что Рашфорд с 12 декабря не выходил на поле в составе "красных дьяволов". Вингер в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах.
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