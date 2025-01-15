Тренер Манчестер Юнайтед снова прокомментировал будущее Рашфорда в команде

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов относительно будущего левого вингера Маркуса Рашфорда.

"Я просто хочу выиграть игру против "Саутгемптона". Я сосредоточен на этом, и я выберу игроков, которые, по моему мнению, являются лучшими для того, чтобы победить. Я сосредоточен только на этом", - заявил Аморим на предматчевой пресс-конференции.