  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Манчестер Юнайтед снова прокомментировал будущее Рашфорда в команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Манчестер Юнайтед снова прокомментировал будущее Рашфорда в команде

Англия

Аморим выступил на пресс-конференции

Тренер Манчестер Юнайтед снова прокомментировал будущее Рашфорда в команде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов относительно будущего левого вингера Маркуса Рашфорда.

"Я просто хочу выиграть игру против "Саутгемптона". Я сосредоточен на этом, и я выберу игроков, которые, по моему мнению, являются лучшими для того, чтобы победить. Я сосредоточен только на этом", - заявил Аморим на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что Рашфорд с 12 декабря не выходил на поле в составе "красных дьяволов". Вингер в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах.

Читайте такжеАрне Слот отреагировал на потерю очков Ливерпуля в матче с Ноттингемом
По теме
yellow-arrow
Тренер Фулхэма насчет трансферных слухов вокруг Перейры: Я не понимаю этой ситуации с Андреасом и всех этих спекуляций
yellow-arrow
Челси досрочно вернет из аренды защитника, играющего в Кристал Пэлас
yellow-arrow
Астон Вилла отклонила предложение от клуба АПЛ по своему звездному нападающему
Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости