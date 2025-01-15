Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В минувшие выходные "Саутгемптон" получил шанс немного отдохнуть от тяжелых матчей АПЛ и играл против низшелигового "Суонси" в рамках Кубка Англии. Удалось выиграть и сделать это уверенно.

Хотелось бы, чтобы и в АПЛ все получалось так легко, но реалии жизни диктуют другое. Новый наставник команды, Иван Юрич, все еще в поисках первой победы в чемпионате и очень сомнительно, что она может случиться в матче против "Юнайтед".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 16 января.

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