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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Иван Юрич в поисках первой победы в АПЛ

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В минувшие выходные "Саутгемптон" получил шанс немного отдохнуть от тяжелых матчей АПЛ и играл против низшелигового "Суонси" в рамках Кубка Англии. Удалось выиграть и сделать это уверенно.

Хотелось бы, чтобы и в АПЛ все получалось так легко, но реалии жизни диктуют другое. Новый наставник команды, Иван Юрич, все еще в поисках первой победы в чемпионате и очень сомнительно, что она может случиться в матче против "Юнайтед".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 16 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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