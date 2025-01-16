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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим начинает налаживать ситуацию?
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние два тяжелых матча для "Манчестер Юнайтед" завершились достаточно успешно: ничья на "Энфилде" и победа по пенальти на "Эмирейтс". Кажется, что Аморим начинает настраивать игру своей команды и может превратить это все в серию побед.
Начать стоит с "Саутгемптона" в родных стенах. В последнее время на этом стадионе команда проигрывала, нужно исправляться.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 16 января.
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Английская Премьер-лига. 21-й тур.
16 января. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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