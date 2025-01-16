  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим начинает налаживать ситуацию?

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние два тяжелых матча для "Манчестер Юнайтед" завершились достаточно успешно: ничья на "Энфилде" и победа по пенальти на "Эмирейтс". Кажется, что Аморим начинает настраивать игру своей команды и может превратить это все в серию побед.

Начать стоит с "Саутгемптона" в родных стенах. В последнее время на этом стадионе команда проигрывала, нужно исправляться.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 16 января.

Favbet
1.32
5.70
9.30
Узнать больше

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

16 января. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Артета выделил феноменального игрока в матче против Тоттенхэма
yellow-arrow
"Мы могли забить десять голов, но нам не повезло". Полузащитник Арсенала прокомментировал игру своей команды
yellow-arrow
Реал настаивает на трансфере защитника Ливерпуля в январе
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Саутгемптон Манчестер Юнайтед Иван Юрич Рубен Аморим смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости