Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние два тяжелых матча для "Манчестер Юнайтед" завершились достаточно успешно: ничья на "Энфилде" и победа по пенальти на "Эмирейтс". Кажется, что Аморим начинает настраивать игру своей команды и может превратить это все в серию побед.

Начать стоит с "Саутгемптона" в родных стенах. В последнее время на этом стадионе команда проигрывала, нужно исправляться.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 16 января.

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Английская Премьер-лига. 21-й тур.

16 января. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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