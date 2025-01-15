Наполи положил глаз на талантливого вингера Манчестер Юнайтед

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо открыт к переходу в "Наполи".

Футболист уже дал согласие на переход в итальянский клуб. А спортивный директор "Наполи" Джованни Манна лично встречался с агентом игрока, чтобы обсудить детали потенциальной сделки.

Но "Манчестер Юнайтед" требует за своего молодого таланта 80 миллионов евро и не планирует уступать в цене. "Наполи" готов предложить около 50 миллионов евро, но не больше.