  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Наполи положил глаз на талантливого вингера Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи положил глаз на талантливого вингера Манчестер Юнайтед

Англия

Красные дьяволы хотят получить 80 миллионов евро за Гарначо

Наполи положил глаз на талантливого вингера Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо открыт к переходу в "Наполи".

Футболист уже дал согласие на переход в итальянский клуб. А спортивный директор "Наполи" Джованни Манна лично встречался с агентом игрока, чтобы обсудить детали потенциальной сделки.

Но "Манчестер Юнайтед" требует за своего молодого таланта 80 миллионов евро и не планирует уступать в цене. "Наполи" готов предложить около 50 миллионов евро, но не больше.

Читайте такжеТренер Манчестер Юнайтед снова прокомментировал будущее Рашфорда в команде
По теме
yellow-arrow
Эвертон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 15.01.2025
yellow-arrow
Есть значительные риски. Спортивный юрист порассуждал о линии защиты команды Мудрика в деле с допингом
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Наполи Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости