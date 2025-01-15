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Наполи положил глаз на талантливого вингера Манчестер Юнайтед
Красные дьяволы хотят получить 80 миллионов евро за Гарначо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо открыт к переходу в "Наполи".
Футболист уже дал согласие на переход в итальянский клуб. А спортивный директор "Наполи" Джованни Манна лично встречался с агентом игрока, чтобы обсудить детали потенциальной сделки.
Но "Манчестер Юнайтед" требует за своего молодого таланта 80 миллионов евро и не планирует уступать в цене. "Наполи" готов предложить около 50 миллионов евро, но не больше.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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