"Ньюкасл" отклонил заявку турецкого гранда на покупку защитника клуба.

"Фенербахче" делал предложение по футболисту "сорок" Ллойда Келли. Турецкий гранд предлагал покупку и аренду, но английский клуб отверг два предложения.

По информации SkySports, предложение "Фенербахче" было ниже оценки защитника "Ньюкасла".

Турецкий гранд ещё может вернуться с улучшенным предложением для защитника. В защитнике заинтересован вице-президент клуба.

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Ллойд Келли присоединился к "Ньюкаслу" свободным агентом летом 2024 года из "Борнмута". За "Ньюкасл" он сыграл в 13-ти матчах.

TransferMarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.