Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл отклонил заявку турецкого гранда на покупку защитника клуба
Предложение было ниже оценки защитника Ньюкасла
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" отклонил заявку турецкого гранда на покупку защитника клуба.
"Фенербахче" делал предложение по футболисту "сорок" Ллойда Келли. Турецкий гранд предлагал покупку и аренду, но английский клуб отверг два предложения.
По информации SkySports, предложение "Фенербахче" было ниже оценки защитника "Ньюкасла".
Турецкий гранд ещё может вернуться с улучшенным предложением для защитника. В защитнике заинтересован вице-президент клуба.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ллойд Келли присоединился к "Ньюкаслу" свободным агентом летом 2024 года из "Борнмута". За "Ньюкасл" он сыграл в 13-ти матчах.
TransferMarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.
Популярное сейчас
- Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты
- Легенда Ворсклы возвращается к работе. Какой клуб возглавит?
- Форвард Шахтера близок к переходу в клуб МЛС
- Брентфорд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО