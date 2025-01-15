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Ньюкасл отклонил заявку турецкого гранда на покупку защитника клуба

Англия

Предложение было ниже оценки защитника Ньюкасла

Ньюкасл отклонил заявку турецкого гранда на покупку защитника клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" отклонил заявку турецкого гранда на покупку защитника клуба.

"Фенербахче" делал предложение по футболисту "сорок" Ллойда Келли. Турецкий гранд предлагал покупку и аренду, но английский клуб отверг два предложения.

По информации SkySports, предложение "Фенербахче" было ниже оценки защитника "Ньюкасла".

Турецкий гранд ещё может вернуться с улучшенным предложением для защитника. В защитнике заинтересован вице-президент клуба.

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Ллойд Келли присоединился к "Ньюкаслу" свободным агентом летом 2024 года из "Борнмута". За "Ньюкасл" он сыграл в 13-ти матчах.

TransferMarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.

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Фенербахче (Стамбул) Ньюкасл Ллойд Келли
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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