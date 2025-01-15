От аутсайдера до претендента на участие в ЛЧ. О новом пути Ноттингем Форест

Команда Нуну Эшпириту Санту превратилась в настоящего претендента на участие в европейских соревнованиях — и, возможно, сможет включиться в борьбу за титул.

От аутсайдера до претендента

В сезоне 2015/16 только самые отчаянные оптимисты из фанатов "Лестера" могли предположить, что титул чемпиона Премьер-лиги отправится на "Кинг Пауэр". Тогда ставки на их победу составляли легендарные 5000 к 1, а ведущий программы Гари Линекер завершил тот невероятный сезон, появившись в эфире в одних трусах.

Теперь, когда экс-игрок сборной Англии готовится покинуть кресло ведущего, одним из его последних действий может стать освещение нового триумфа команды из Восточного Мидленда. Хотя в 2025 году до окончания чемпионата еще далеко, и рано считать "Ноттингем Форест" реальными претендентами на титул, в футболе случались и более удивительные истории. Как говорил легендарный Брайан Клаф, знавший, как разрушать устои: "Надеюсь, никто не будет настолько глуп, чтобы списывать нас со счетов".

Претенденты или выскочки?

Следующим соперником "Фореста" стал "Ливерпуль", возглавляющий таблицу. Перед их встречей на "Сити Граунд" команды разделяли всего шесть очков, хотя у мерсисайдцев есть матч в запасе. После игры ничего не изменилось, так как команды расписали результативную ничью со счетом 1:1. В сентябре "Форест" уже сумел шокировать соперников, одержав победу благодаря великолепному голу Каллума Хадсона-Одои.

Этот результат до сих пор вызывает раздражение у главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, для которого это стало единственным пятном в успешной карьере в Премьер-лиге. Даже если "Ноттингем Форест" удалось бы сделать дубль в матчах с "Ливерпулем", это не обязательно превратило их из выскочек в претендентов на титул. Однако такой результат заметно укрепил бы их позиции в борьбе за место в топ-4. Достичь этой цели было бы настоящим чудом, особенно учитывая, где находился клуб всего несколько месяцев назад.

Иногда лучше проигнорировать

Как "Форест" достиг такой позиции? Игнорирование критики и использование менталитета "города-бунтаря", который некогда символизировал Робин Гуд, сыграли ключевую роль. Голоса скептиков, которые сомневались в успехе Стива Купера после возвращения клуба в Премьер-лигу в 2022 году, были проигнорированы. Они не учли, что команда с ограниченным опытом и множеством арендованных игроков нуждалась в серьезных усилениях.

В сезоне 2023/24 "Форест" снова проигнорировал шум вокруг финансовых нарушений и штраф в четыре очка за несоблюдение правил прибыли и устойчивости. Несмотря на это, команда дважды избежала вылета, отмечая успехи под песню "Waka Waka". Финиши на 16-м и 17-м местах могли казаться скромными, но они стали прочным фундаментом для прогресса. Владелец клуба Эвангелос Маринакис — человек, который никогда не довольствуется посредственностью, и его финансовая поддержка сыграла не меньшую роль, чем работа Купера, Нуну Эшпириту Санту или игроков вроде Моргана Гиббс-Уайта.

Грамотные инвестиции

После победы в финале плей-офф над "Хаддерсфилдом" многие критиковали модель рекрутинга "Фореста". Но со временем клуб доказал, что является примером того, как грамотно адаптироваться к Премьер-лиге. Изначально трансферная стратегия "Ноттингем Форест" могла показаться хаотичной, но в этой кажущейся суматохе был определённый смысл, продиктованный скорее необходимостью, чем безрассудством.

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Эвангелос Маринакис обеспечил финансирование клуба и не позволял себе удерживать чековую книжку в стороне. Баланс между удачными и неудачными трансферами Не каждая сделка оказалась успешной — так бывает на перенасыщенном трансферном рынке. Но на каждое разочарование вроде Джесси Лингарда или Джонджо Шелви приходится успехи в виде Мурильо или Энтони Эланги, которые компенсируют провалы. Теперь главная задача клуба — сохранить эту перспективную команду.

Качество состава не за все деньги мира

Пока другие клубы тратят миллиарды лишь для того, чтобы остаться на месте, "Форест" сделал акцент на разумных вложениях, чтобы уверенно двигаться вперед. Основные защитники команды — Матц Селс, Ола Айна, Мурильо и Никола Миленкович — обошлись клубу чуть более чем в £30 млн, что составляет менее половины суммы, заплаченной за одного Весли Фофана.

Теперь их совокупная стоимость, вероятно, достигает девятизначных цифр. Бразильский центральный защитник Мурильо уже привлекает внимание крупных клубов из Англии и Испании. Каллум Хадсон-Одои и Энтони Эланга также значительно повысили свою рыночную ценность после ухода из комфортных зон в "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Морган Гиббс-Уайт теперь игрок сборной Англии, Эллиот Андерсон — талантливый плеймейкер, Райан Йейтс, готовый сражаться за клуб до последнего, стал олицетворением духа "Фореста", а новозеландский нападающий Крис Вуд переживает вторую молодость в 33 года.

Цели на ближайшее будущее

"Ноттингем Форест" не собирается останавливаться на достигнутом. Маринакис не снижает амбиций: на горизонте масштабная реконструкция стадиона и новые усиления в следующих трансферных окнах. К его спортивной империи присоединился бывший спортивный директор "Арсенала" Эду, который займется поиском новых талантов для команды и тренерского штаба.

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Параллели с "Лестером" 2016 года очевидны: яркий нападающий, креативные вингеры, сильная полузащита, организованная защита и тактическая модель, идеально подходящая команде. Однако "Форест" строит успех на более длительную перспективу, чтобы удовлетворить жажду триумфа своей преданной фанатской базы.

Поучительная история

Путь "Лестера", дополнившего свой успех победами в Кубке Англии и Суперкубке, служит вдохновением, но также напоминает о рисках. Уже через год после чемпионства "Лисы" опустились на 12-е место, а в 2023 году и вовсе вылетели из Премьер-лиги.

Этот пример служит как стимулом, так и предупреждением для "Ноттингем Форест". Несмотря на то, что команда может не достичь высот своего местного соперника, ее модель, как в спортивном, так и в деловом смысле, выглядит более устойчивой и рассчитанной на долговременный успех.