Челси досрочно вернул из аренды своего воспитанника

Центральный защитник Трево Чалоба вернулся в лондонский "Челси". "Синие" решили досрочно завершить арендное соглашение футболиста с "Кристал Пэлас".

Ожидается, что Чалоба немедленно присоединится к тренировочному процессу "Челси" и будет готов к выступлениям за команду уже в ближайшее время.

Также стоит отметить, что Уэсли Фофана и Бенуа Бадиашиле, выступающие на позиции центрального защитника, выбыли из состава команды на неопределенный срок из-за травмы.

Добавим, что в этом сезоне Трево Чалоба сыграл 14 матчей, где отметился 3 голами.

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