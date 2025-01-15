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Челси досрочно вернул из аренды своего воспитанника
Трево Чалоба вернулся в свою команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Центральный защитник Трево Чалоба вернулся в лондонский "Челси". "Синие" решили досрочно завершить арендное соглашение футболиста с "Кристал Пэлас".
Ожидается, что Чалоба немедленно присоединится к тренировочному процессу "Челси" и будет готов к выступлениям за команду уже в ближайшее время.
Также стоит отметить, что Уэсли Фофана и Бенуа Бадиашиле, выступающие на позиции центрального защитника, выбыли из состава команды на неопределенный срок из-за травмы.
Добавим, что в этом сезоне Трево Чалоба сыграл 14 матчей, где отметился 3 голами.
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