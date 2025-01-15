Ливерпуль не получал предложений по своему нападающему, - The Athletic

"Ливерпуль" не получал предложений по своему нападающему.

По информации The Athletic, английский клуб не получал предложений по Дарвину Нуньесу. Нападающим интересовались два саудовских клуба, но заявок на переход от них не поступало.

"Ливерпуль" пока не получил никаких предложений по нападающему Дарвину Нуньесу, несмотря на слухи о возможном переходе в Саудовскую профессиональную лигу. Саудовские клубы "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" связывали свои надежды с Нуньесом, но никаких переговоров с "Ливерпулем" или предложений не поступало"- сообщил журналист The Athletic Джеймс Пирс.

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В этом сезоне Дарвин Нуньес сыграл в 26-ти играх "Ливерпуля", в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 65 млн евро.