Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль не получал предложений по своему нападающему, - The Athletic
Это трансферное окно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" не получал предложений по своему нападающему.
По информации The Athletic, английский клуб не получал предложений по Дарвину Нуньесу. Нападающим интересовались два саудовских клуба, но заявок на переход от них не поступало.
"Ливерпуль" пока не получил никаких предложений по нападающему Дарвину Нуньесу, несмотря на слухи о возможном переходе в Саудовскую профессиональную лигу.
Саудовские клубы "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" связывали свои надежды с Нуньесом, но никаких переговоров с "Ливерпулем" или предложений не поступало"- сообщил журналист The Athletic Джеймс Пирс.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Дарвин Нуньес сыграл в 26-ти играх "Ливерпуля", в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.
TransferMarkt оценивает футболиста в 65 млн евро.
Популярное сейчас
- Шахтер продает своего игрока в зарубежный клуб: известна сумма трансфера
- Уже придумал название. Пихаленок рассказал, какой бизнес он хотел бы открыть
- Легенда Ворсклы возвращается к работе. Какой клуб возглавит?
- Челси может подать иск на 70 млн против УАФ из-за Мудрика, - источник
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО