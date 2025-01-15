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Фоден рассказал, есть ли у Манчестер Сити шансы на победу в Премьер-Лиге
Игрок поделился своими мыслями
Фото: twitter.com/ManCity
Правый вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден признал, что его команда потеряла шансы на победу в АПЛ в этом сезоне.
"Титул? С этим уже точно все закончено. Мы понимаем. Мы не глупые. Поэтому нам нужно стремиться к четверке лучших, это следующая цель, а затем, очевидно, Лига чемпионов. Так что сезон не закончился.
Но мы должны быть реалистами, не так ли? Выступления были недостаточно хорошими, чтобы подняться туда. Четверка лучших - наша цель сейчас, а потом увидим, чего мы сможем достичь в других турнирах", - сказал Фил.
Добавим, что "Манчестер Сити" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы имеет 35 очков по итогам 21-го матча.
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