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Фоден рассказал, есть ли у Манчестер Сити шансы на победу в Премьер-Лиге

Англия

Игрок поделился своими мыслями

Фоден рассказал, есть ли у Манчестер Сити шансы на победу в Премьер-Лиге

Фото: twitter.com/ManCity

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Правый вингер "Манчестер Сити" Фил Фоден признал, что его команда потеряла шансы на победу в АПЛ в этом сезоне.

"Титул? С этим уже точно все закончено. Мы понимаем. Мы не глупые. Поэтому нам нужно стремиться к четверке лучших, это следующая цель, а затем, очевидно, Лига чемпионов. Так что сезон не закончился.

Но мы должны быть реалистами, не так ли? Выступления были недостаточно хорошими, чтобы подняться туда. Четверка лучших - наша цель сейчас, а потом увидим, чего мы сможем достичь в других турнирах", - сказал Фил.

Добавим, что "Манчестер Сити" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы имеет 35 очков по итогам 21-го матча.

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Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Екатерина Власова
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