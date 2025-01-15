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Галатасарай ведет переговоры с Астон Виллой по трансферу их центрбека
Диего Карлос может покинуть АПЛ
Фото: avfc.co.uk
"Галатасарай" начал переговоры с "Астон Виллой" относительно возможного трансфера бразильского центрального защитника Диего Карлоса. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Как пишет инсайдер, футболист также рассматривает вариант смены клуба и имеет несколько предложений от грантов.
Добавим, что Диего в текущем сезоне за "Астон Виллу" сыграл 17 матчей - 1403 минуты.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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