Галатасарай ведет переговоры с Астон Виллой по трансферу их центрбека

"Галатасарай" начал переговоры с "Астон Виллой" относительно возможного трансфера бразильского центрального защитника Диего Карлоса. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Как пишет инсайдер, футболист также рассматривает вариант смены клуба и имеет несколько предложений от грантов.

Добавим, что Диего в текущем сезоне за "Астон Виллу" сыграл 17 матчей - 1403 минуты.