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Галатасарай ведет переговоры с Астон Виллой по трансферу их центрбека

Англия

Диего Карлос может покинуть АПЛ

Галатасарай ведет переговоры с Астон Виллой по трансферу их центрбека

Фото: avfc.co.uk

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"Галатасарай" начал переговоры с "Астон Виллой" относительно возможного трансфера бразильского центрального защитника Диего Карлоса. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Как пишет инсайдер, футболист также рассматривает вариант смены клуба и имеет несколько предложений от грантов.

Добавим, что Диего в текущем сезоне за "Астон Виллу" сыграл 17 матчей - 1403 минуты.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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