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Лестер Сити оформил трансфер защитника из Пармы
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" подписал контракт с правым защитником Войо Кулибали из "Пармы".
Детали контракта не разглашаются, но Фабрицио Романо пишет, что сумма трансфера составила 3 миллиона фунтов стерлингов.
"Это честь быть здесь. Я чувствую себя очень хорошо. В клубе много впечатляющих игроков. Это будет трудный вызов в Премьер-лиге, но я с нетерпением его жду", - сказал Войо.
Woyo Coulibaly is City ????— Leicester City (@LCFC) January 15, 2025
Кулибали в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.
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