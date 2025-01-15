Лестер Сити оформил трансфер защитника из Пармы

"Лестер Сити" подписал контракт с правым защитником Войо Кулибали из "Пармы".

Детали контракта не разглашаются, но Фабрицио Романо пишет, что сумма трансфера составила 3 миллиона фунтов стерлингов.

"Это честь быть здесь. Я чувствую себя очень хорошо. В клубе много впечатляющих игроков. Это будет трудный вызов в Премьер-лиге, но я с нетерпением его жду", - сказал Войо.