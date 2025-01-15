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Лестер Сити оформил трансфер защитника из Пармы

Англия

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Лестер Сити оформил трансфер защитника из Пармы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лестер Сити" подписал контракт с правым защитником Войо Кулибали из "Пармы".

Детали контракта не разглашаются, но Фабрицио Романо пишет, что сумма трансфера составила 3 миллиона фунтов стерлингов.

"Это честь быть здесь. Я чувствую себя очень хорошо. В клубе много впечатляющих игроков. Это будет трудный вызов в Премьер-лиге, но я с нетерпением его жду", - сказал Войо.

Кулибали в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.

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Лестер Сити Парма
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Источник:
Лестер
Опубликовал: Екатерина Власова
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