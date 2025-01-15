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Манчестер Юнайтед этой зимой может отправить своего вингера в аренду

Англия

Антони может временно покинуть красных дьяволов

Манчестер Юнайтед этой зимой может отправить своего вингера в аренду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее бразильского правого вингера "Манчестер Юнайтед" Антони остается неопределенным.

По данным Sky Sports, 24-летний футболист может покинуть клуб уже в это зимнее трансферное окно. Антони не входит в планы нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. В связи с этим клуб рассматривает вариант отдать бразильца в аренду до конца сезона.

Одним из претендентов на Антони является испанский "Бетис".

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Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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