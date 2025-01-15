Манчестер Юнайтед этой зимой может отправить своего вингера в аренду

Будущее бразильского правого вингера "Манчестер Юнайтед" Антони остается неопределенным.

По данным Sky Sports, 24-летний футболист может покинуть клуб уже в это зимнее трансферное окно. Антони не входит в планы нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. В связи с этим клуб рассматривает вариант отдать бразильца в аренду до конца сезона.

Одним из претендентов на Антони является испанский "Бетис".