АПЛ. Эвертон проигрывает Астон Вилле, Пэлас и Ньюкасл оформляют спокойные победы

Пока "Арсенал" и "Тоттенхэм" выясняют свои отношения в северо-лондонском дерби, завершились сразу три матча Премьер-лиги, где не было грандов, но был Виталий Миколенко и дебютный матч Дэвида Мойеса, была "Астон Вилла", "Нькасл" и другие. Об этих противостояниях поговорим немного подробнее.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Эвертон" — "Астон Вилла" 0:1

Гол: Уоткинс (51)

"Эвертон": Пикфорд — Янг (О'Брайен, 83), Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Мангала, Гейе — Харрисон (Линдстром, 59), Дукуре (Бету, 83), Ндиай — Калверт-Льюин

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Камара, Онана — Роджерс, Тилеманс, Рамзи (Буэндиа, 81) — Уоткинс

Предупреждения: Гейе (53), Пикфорд (54) — Онана (8)

Первый матч Дэвида Мойеса означал, что к этой команде будет особое внимание. Насколько кардинально он изменит игру своей команды после Шона Дайча, который почти идеально настроил оборону, однако совсем забыл об атаке. Приезд "Виллы" — это хороший способ определить, в каком стиле собирается играть новый-старый тренер и чего вообще стоит ожидать от "ирисок" до конца этого сезона.

Забегая вперед, отметим, что игра действительно изменилась. Да, она все еще ориентирована не надежную оборону, однако теперь "Эвертон" не боится высоко прессинговать, имеет настроенную игру в атаке с четкими инструкциями, которые частично работают. Конечно, это первый матч, здесь без глобальных выводов, но тенденции бросаются в глаза.

Да, первую половину первого тайма они в основном отбивались, здесь надо учитывать силу соперника, ведь "Вилла" - это крепкая команда. Олли Уоткинс и Камара имели хорошие моменты, особенно это касается Олли, но безуспешно. Однако к середине градус немного спал и уже во второй половине первого тайма мы видели скорее равную игру. Убийственный момент был у Доминика Клверта-Льюина, который принял передачу из глубины, и покатил крунлого в направлении ворот. Если бы не Камара на линии ворот, то это был бы гол, только полузащитник бирмингемцев спас свою команду.

Что касается Миколенко, то он провел очень хороший матч, помогал команде в прессинге, и нередко подключался к атакам, делая подачи из глубины. Также очень старательно отрабатывал при потерях. Немало единоборств. В целом качественно.

Во втором тайме "Вилла" все же забила и произошло это после высокого прессинга от "Эвертона", когда Брантуэйт покинул свою зону, чтобы помочь полузащите. Перехват стал смертельным, впоследствии в зону Брантуэйта пошла передача на Уоткинса, а тот спокойно реализовал выход на свидание с Пикфордом.

Что интересно, на этот гол "ириски" были готовы отвечать. Они не опустили головы и показали, что готовы биться до конца. Это и отличает команду Мойеса от команды Шона Дайча. Они не боятся, они рискуют и это выглядит необычно. До конца матча у них был момент, чтобы сравнять, но не повезло пробить мимо ворот. Поражение, но это уже другой "Эвертон" и болельщики точно должны были вдохновиться таким матчем своей команды.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Лестер" — "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Матета (52), Гейи (78)

"Лестер": Столярчик — Джастин (Айю, 80), Фас, Вестергор, Кристиансен — Уинкс (Скипп, 66), Сумаре — Буонанотте (Дака, 66), Эль-Каннус (Макетир, 66), Мавидиди — Варди

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Хьюз (Камада, 62), Лерма (Дукуре, 20), Митчелл (Клайн, 80) — Сарр, Эзе (Девенни, 79) — Матета (Нкетиа, 80)

Предупреждения: нет.

Руд ван Нистелрой подготовил непростое испытание для команды Оливера Гласнера. За несколько часов до этого матча "орлы" потеряли своего основного центрального защитника, ведь Трево Чалоба был отозван из аренды и вернулся в "Челси". Они, наверное, немного по-другому планировали свою тактику, но пришлось делать небольшие изменения.

Стоит отметить то, насколько хорошо подготовленными выглядели "лисы". Они не были похожи на аутсайдера чемпионата или этого матча в частности. Очень хорошие быстрые атаки и движение, вот только не хватало финального удара.

Этого удара хватило "Кристал Пэлас", которые во втором тайме все же ожили и открыли счет. Получилось это сделать благодаря стараниям Жан-Филиппа Матета. Сначала они просто вернулись в игру и стали острее, а затем и воплотили это все в забитый гол. После этого "Лестер" будто остановился, почему-то не ожидали они такой пощечины.

И до конца матча проснуться хозяевам так и не удалось, зато Марк Гейи отправил в их ворота второй гол и закрыл все вопросом. Многообещающим был первый тайм от подопечных ван Нистелроя, но во втором "Пэлас" забрал свое и даже спокойно победил. Как минимум до завтрашнего дня "орлы" выходят на 14-е место, опережая "Манчестер Юнайтед".

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Ньюкасл" — "Вулверхэмптон" 3:0

Голы: Исак (34, 57), Гордон (74)

*На 80-й минуте гол Сантьяго Буэно был отменен из-за игры рукой

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто (Триппьер, 85), Ботман, Берн, Холл — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон (Майли, 78) — Мерфи (Альмирон, 78), Исак (Осула, 78), Гордон (Уиллок, 78)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти, Буэно, Агбаду — Р. Гомеш (Семеду, 69), Андре (Сарабия, 86), Ж. Гомеш (Дойл, 86), Аит-Нури — Гедеш (Белльгар, 69), Хван (Кунья, 46) — Ларсен

Предупреждения: Доэрти (26), Агбаду (85)

Можно ли в последние месяцы говорить о чем-то громче, чем о гениальном Александере Исаке, который забивает уже в 8 матчах подряд? Нападающего "Ньюкасла" просто не остановить и команда Витора Перейры точно не нашла способа этого сделать.

"Вулверхэмптон" с новым наставником стал частично более прагматичным, но никогда не опускает руки, когда проигрывает, это важно отмечать. Тем не менее их поездка на "Сент-Джеймс Парк" выглядела немного грустно. Они приезжали как аутсайдеры и полностью оправдали этот статус.

В первом тайме Александер Исак забил первый, а во втором и второй гол в ворота Жозе Са. Даже выход на поле с замены Матеуса Куньи сильно не спас ситуацию для "волков". Команда Эдди Гау просто провела очередной качественный матч и добыла 3 очка, что позволяет им опередить "Челси" и залететь на четвертую строчку. Исак возвращает эту команду в топ-4, этот нападающий прямо сейчас является едва ли не лучшим в Европе с такой-то формой.