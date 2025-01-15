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Вошёл в элитную компанию. Нападающий Ньюкасла забил в восьми матчах Английской Премьер-Лиги подряд

Англия

Не каждому покорилось это достижение

Вошёл в элитную компанию. Нападающий Ньюкасла забил в восьми матчах Английской Премьер-Лиги подряд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ньюкасла" стал четвёртым футболистом Английской Премьер-Лиги, забившем в восьми матчах подряд.

Александер Исак отметился дублем в матче против "Вулверхэмптона". Шведский нападающий забивает в восьми поединках подряд. До него это делали Джейми Варди (дважды за "Лестер"), Рууд Ван Нистелрой (дважды за "Манчестер Юнайтед") и Дэниэл Старридж ("Ливерпуль").

Исак забивал в матчах против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллы", "Ипсвича" (хет-трик), "Лестера", "Брентфорда" и "Ливерпуля".

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В этом сезоне Александер Исак в 18-ти матчах Премьер-Лиги забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Рууд ван Нистелрой Джейми Варди Дэниэл Старридж Александер Исак
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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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