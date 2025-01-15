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Вошёл в элитную компанию. Нападающий Ньюкасла забил в восьми матчах Английской Премьер-Лиги подряд
Не каждому покорилось это достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" стал четвёртым футболистом Английской Премьер-Лиги, забившем в восьми матчах подряд.
Александер Исак отметился дублем в матче против "Вулверхэмптона". Шведский нападающий забивает в восьми поединках подряд. До него это делали Джейми Варди (дважды за "Лестер"), Рууд Ван Нистелрой (дважды за "Манчестер Юнайтед") и Дэниэл Старридж ("Ливерпуль").
Исак забивал в матчах против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллы", "Ипсвича" (хет-трик), "Лестера", "Брентфорда" и "Ливерпуля".
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В этом сезоне Александер Исак в 18-ти матчах Премьер-Лиги забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.
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