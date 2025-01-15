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Миколенко получил одну из самых высоких оценок от статистических порталов за матч с Астон Виллой
Украинец вышел в стартовом составе Эвертона
Getty Images / Global Images Ukraine
15 января "Эвертон" Виталия Миколенко сыграл против "Астон Виллы" в рамках 21-го тура АПЛ (0:1).
Украинец вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.
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Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца на 7.2 и 7.0 соответственно.
Виталий отдал 77% точных передач, имел успех в пяти удачных обводках и сделал 55 касаний к мячу. Создал два голевых шанса, которые запороли партнеры.
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