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Миколенко получил одну из самых высоких оценок от статистических порталов за матч с Астон Виллой

Англия
Обновлено

Украинец вышел в стартовом составе Эвертона

Миколенко получил одну из самых высоких оценок от статистических порталов за матч с Астон Виллой

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

15 января "Эвертон" Виталия Миколенко сыграл против "Астон Виллы" в рамках 21-го тура АПЛ (0:1).

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

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Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца на 7.2 и 7.0 соответственно.

Виталий отдал 77% точных передач, имел успех в пяти удачных обводках и сделал 55 касаний к мячу. Создал два голевых шанса, которые запороли партнеры.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко WhoScored SofaScore Астон Вилла
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