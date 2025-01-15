Основной защитник Ньюкасла пропустил матч против Вулверхэмптона. Известна причина

Основной защитник "Ньюкасла" пропустил матч против "Вулверхэмптона".

Фабиан Шер не попал в заявку "сорок" на домашний матч против "Вулверхэмптона". По информации журналиста DailyMail Крейга Хоупа, защитник заболел.

Это основной защитник "Ньюкасла" и в чемпионате он пропустил 4 матча, включая сегодняшний. Два матча швейцарский футболист пропустил из-за дисквалификации после полученной красной карточки. Матч против "Тоттенхэма" он пропустил из-за перебора жёлтых карточек.

Таким образом, защитник в 2025 году ещё не играл в Премьер-Лиге.

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В 17-ти матчах "Ньюкасла" Шер забил два гола – в гостевом матче против "Вулверхэмптона" (1:2) и в домашнем матче против "Ливерпуля" (3:3).