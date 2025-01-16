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Известны оценки Александра Зинченко за проведённый матч против Тоттенхэма
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Getty Images / Global Images Ukraine
Известны оценки Александра Зинченко за проведённый матч против "Тоттенхэма" (2:1)
Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте, заменив Льюиса-Скелли. Украинец сразу пошёл к чужим воротам, но некому было замкнуть его передачу.
Зинченко совершил 4 касания и выполнил один точный пас из трёх (33%).
По версии WhoScored Александр Зинченко получил 6,0 баллов. SofaScore оценил выступления украинца в 6,5 баллов.
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Отметим, что это был восьмой проведённый матч защитника за "Арсенал" в этом сезоне.
К слову, "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 2:1. Обзор матча читайте на сайте.
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