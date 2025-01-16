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Известны оценки Александра Зинченко за проведённый матч против Тоттенхэма

Англия
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Известны оценки Александра Зинченко за проведённый матч против Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известны оценки Александра Зинченко за проведённый матч против "Тоттенхэма" (2:1)

Александр Зинченко вышел на замену на 88-й минуте, заменив Льюиса-Скелли. Украинец сразу пошёл к чужим воротам, но некому было замкнуть его передачу.

Зинченко совершил 4 касания и выполнил один точный пас из трёх (33%).

По версии WhoScored Александр Зинченко получил 6,0 баллов. SofaScore оценил выступления украинца в 6,5 баллов.

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Отметим, что это был восьмой проведённый матч защитника за "Арсенал" в этом сезоне.

К слову, "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 2:1. Обзор матча читайте на сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
16.01.2025 в 00:16
Зінченко все ж впливає на стиль гри Арсенала. Але, видно, команда вже відмовилася від такої академічної гри. Роблять ставку на швидких крайніх захисниках.Як на мене, на гру Арсенала із Зінченком дивитися цікаво.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
16.01.2025 в 00:16
Зінченко все ж впливає на стиль гри Арсенала. Але, видно, команда вже відмовилася від такої академічної гри. Роблять ставку на швидких крайніх захисниках.Як на мене, на гру Арсенала із Зінченком дивитися цікаво.
Ответить
0
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