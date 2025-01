АПЛ. Арсенал – Тоттенхэм 2:1. Волевая победа команды Артеты

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Эмирейтс Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Старт матча прошел под аккомпанемент большого количества угловых "Арсенала". Довольно опасная штука для соперников "канониров", но "Тоттенхэм" с этим справился. Однако со временем на "шпор" все интенсивнее давили хозяева. На 17 минуте Кински таким образом чуть гол не привез. Хаверц высоко накрыл голкипера, пока чех думал, куда отдать пас. Однако сам вратарь свою ошибку и исправил.

Минут 20 гостей практически не были на чужой половине поля. Но дальше – понеслось. Сначала Спенс простреливал на Соланке, который уже готов был вогнать круглого в ворота – опередил его Габриэл. Угловой тоже создал острый эпизод: Кулусевский расстреливал Раю с нескольких метров – испанец потащил.

Хоть и подачи от флажка – это сильная сторона хозяев, но первыми ею воспользовались гости. После углового мяч был вынесен на линию штрафного "Арсенала", откуда пробил Сон. Рикошет от Салиба помог: круглый улетел в ворота.

Spurs take a 1-0 lead at Emirates Stadium in the North London derby ???? #ARSTOT pic.twitter.com/oqd6Plg6hG

"Канониры" снова забрали лидерство на поле к себе. А к концу тайма еще и довели его до результата. И каким образом? Да, благодаря угловому. На 40 минуте после подачи от Райса мяч полетел на Габриэля, который сбросил в центр. Там оказался Соланке, от которого круглый срезался в ворота Кински.

Однако… снова вопрос к судьям, которые приняли решение в пользу "канониров". А был ли там угловой? Скорее – нет.

Еще четыре минуты – и "Арсенал" уже впереди. После потери мяча игроками "Тоттенхэма" в центре поля улетела стремительная контратака. Ее завершил Троссард ударом из пределов штрафной в дальний правый угол. Первый гол для бельгийца за последние 12 матчей.

???? @Arsenal turn it around from 1-0 down to 2-1 up in a matter of minutes! ???? pic.twitter.com/2HetGEAuF3