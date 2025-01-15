АПЛ. Арсенал – Тоттенхэм 2:1. Волевая победа команды Артеты

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Эмирейтс Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Старт матча прошел под аккомпанемент большого количества угловых "Арсенала". Довольно опасная штука для соперников "канониров", но "Тоттенхэм" с этим справился. Однако со временем на "шпор" все интенсивнее давили хозяева. На 17 минуте Кински таким образом чуть гол не привез. Хаверц высоко накрыл голкипера, пока чех думал, куда отдать пас. Однако сам вратарь свою ошибку и исправил.

Минут 20 гостей практически не были на чужой половине поля. Но дальше – понеслось. Сначала Спенс простреливал на Соланке, который уже готов был вогнать круглого в ворота – опередил его Габриэл. Угловой тоже создал острый эпизод: Кулусевский расстреливал Раю с нескольких метров – испанец потащил.

Хоть и подачи от флажка – это сильная сторона хозяев, но первыми ею воспользовались гости. После углового мяч был вынесен на линию штрафного "Арсенала", откуда пробил Сон. Рикошет от Салиба помог: круглый улетел в ворота.

Spurs take a 1-0 lead at Emirates Stadium in the North London derby ????#ARSTOT pic.twitter.com/oqd6Plg6hG — Premier League (@premierleague) January 15, 2025

"Канониры" снова забрали лидерство на поле к себе. А к концу тайма еще и довели его до результата. И каким образом? Да, благодаря угловому. На 40 минуте после подачи от Райса мяч полетел на Габриэля, который сбросил в центр. Там оказался Соланке, от которого круглый срезался в ворота Кински.

Однако… снова вопрос к судьям, которые приняли решение в пользу "канониров". А был ли там угловой? Скорее – нет.

Еще четыре минуты – и "Арсенал" уже впереди. После потери мяча игроками "Тоттенхэма" в центре поля улетела стремительная контратака. Ее завершил Троссард ударом из пределов штрафной в дальний правый угол. Первый гол для бельгийца за последние 12 матчей.

???? @Arsenal turn it around from 1-0 down to 2-1 up in a matter of minutes! ???? pic.twitter.com/2HetGEAuF3 — Premier League (@premierleague) January 15, 2025

Две замены сделал Постекоглу в перерыве, но… Многие атакующие пользы они не принесли. Да, в итоге "Тоттенхэм" больше не пропустил. Однако и не забил. Более того, даже ни разу не пробил в створ ворот.

А "канониры" атаковали опасно. Сначала с углового создали угрозу: Заверц не попал с нескольких метров. Далее снова немец не реализовал еще один убийственный момент. Впоследствии Кай уже организовал шанс для Стерлинга, но Рахим исполнил роль Заверца. Под конец встречи очень близок к цели был Эдегор. И только перед самым финальным свистком Порро случайно попал в штангу. Была бы интересна развязка событий.

"Арсенал" владел преимуществом, его и реализовал. "Тоттенхэм" очень мало создал даже для одного гола, однако все-таки удалось забить. Могли и "канониры" без того "левого" углового выигрывать. Но это уже история.

"Арсенал" – "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Соланке 40 (авт.), Троссард 44 – Сон 25

"Арсенал": Рая – Тимбер, Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Зинченко 87) – Эдегор, Парти, Райс (Мерино 87) – Стерлинг (Мартинелли 61), Хаверц, Троссард (Терни 77)

"Тоттенхэм": Кински – Порро, Дрегушин, Грей, Спенс – Биссума (Мэддисон 46), Сарр (Джонсон 46), Бергвалль – Кулусевский, Соланке, Сон (Ришарлисон 78)

Предупреждения: Хаверц 43, Льюис-Скелли 87, Габриэль 90+2 – Сарр 27