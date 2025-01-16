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Прошло 22 секунды. Нападающий Ливерпуля рассказал, как забил быстрый гол
Джокер Ливерпуля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" рассказал, как забил быстрый гол.
Диогу Жота сравнял счёт в матче против "Ноттингем Форест" спустя 22 секунды после появления на поле. Ассист сделал Цимикас, который на той же минуте заменил защитника Энди Робертсона.
Португальский нападающий вспомнил, как это было.
"Я просто сказал: "Давайте сделаем это сейчас, воссоздадим передачу, возьмём угловой". Это был один из тех случаев, когда всё пошло как надо.
Я забил с первого касания, что, как мне показалось, придало команде немного импульса. Но я не рад, потому что думаю, что мы могли бы победить", — сказал Жота в интервью TNT Sports.
В этом сезоне Диогу Жота забил 5 голов в Премьер-Лиге и отдал две голевые передачи.
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Напомним, что "Ливерпуль" сыграл с "Ноттингем Форест" вничью (1:1). "Мерсисайдцы" сейчас лидируют в турнирной таблице, набрав 47 очков.
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