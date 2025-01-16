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Футболисты Арсенала в матче против Тоттенхэма выразили поддержку травмировавшемуся нападающему
Прекрасный жест клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Арсенала" выразили поддержку травмировавшемуся нападающему в матче против Тоттенхэма.
На предматчевую разминку "канониры" вышли в одинаковых футболках с именем и номером Жезуса. На обратной стороне была надпись большими буквами "Будь сильным, Габби".
Stay strong, Gabby ❤️ pic.twitter.com/4WTTi3bEUt— Arsenal (@Arsenal) January 15, 2025
Также после матча игроки "Арсенала" решили отдать статуэтку "Лучшего игрока матча" Жезусу. Момент вручения попал на видео.
Big Gabi ???? POTM awards pic.twitter.com/LV4PfidQzU— Arsenal (@Arsenal) January 15, 2025
Напомним, что Габриэла Жезуса медики унесли на носилках на 38-й минуте в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". В ближайшие дни нападающему сделают операцию.
К слову, "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 2:1.
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