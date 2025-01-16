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Футболисты Арсенала в матче против Тоттенхэма выразили поддержку травмировавшемуся нападающему

Англия

Прекрасный жест клуба

Футболисты Арсенала в матче против Тоттенхэма выразили поддержку травмировавшемуся нападающему

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболисты "Арсенала" выразили поддержку травмировавшемуся нападающему в матче против Тоттенхэма.

На предматчевую разминку "канониры" вышли в одинаковых футболках с именем и номером Жезуса. На обратной стороне была надпись большими буквами "Будь сильным, Габби".

Также после матча игроки "Арсенала" решили отдать статуэтку "Лучшего игрока матча" Жезусу. Момент вручения попал на видео.

Напомним, что Габриэла Жезуса медики унесли на носилках на 38-й минуте в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". В ближайшие дни нападающему сделают операцию.

К слову, "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" со счётом 2:1.

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Арсенал (Лондон) Габриэл Жезус
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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