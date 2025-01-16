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Канониры сокращают отставание от Ливерпуля до 4-х очков. Арсенал – Тоттенхэм 2:1. Обзор матча

Англия
Обновлено

Волевая победа гуннеров

Канониры сокращают отставание от Ливерпуля до 4-х очков. Арсенал – Тоттенхэм 2:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В лондонском дерби подопечные Артеты оказались сильнее, пропустив в середине первого тайма. После перерыва команды создали гораздо больше моментов, но зрители больше не увидели точных ударов. Из 18 попыток двух коллективов во второй половине поединка только трижды футболисты попали в створ.

"Канониры" возвращаются на вторую позицию (43 пункта). 18 января "гуннеры" будут принимать "Астон Виллу". "Шпоры" уже 13-е (24 балла). Впереди выездная игра против "Эвертона".

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Смотрите обзор матча 21 тура АПЛ

Лондон. Эмирейтс Стедиум, 60 287 зрителей

Арсенал – Тоттенхэм 2:1

Голы: Соланке, 40 (аг), Троссард, 44 – Сон Хин Мин, 25

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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