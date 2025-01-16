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Ипсвич подписал талантливого нападающего молодежной сборной Англии
Астон Вилла получит около 20 миллионов фунтов за своего воспитанника
Фото - Сайт Іпсвіча - www.itfc.co.uk
На своем официальном сайте "Ипсвич Таун" объявил о подписании Джейдена Филоджина из "Астон Виллы".
Известно, что 22-летний английский вингер, который является воспитанником академии "Астон Виллы", подписал контракт с клубом на четыре с половиной года. Его сумма трансфера составит около 20 миллионов фунтов стерлингов, включая бонусы, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Signed. ✍️— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 15, 2025
"Я рад быть здесь. Мне известно, что со мной в команде будут играть отличные футболисты. Я просто хочу играть как можно больше. Мне нравится забивать голы и отдавать результативные передачи. Я с нетерпением жду свой дебютный матч за этот клуб", — сказал Филоджин.
It’s time to dance. ???? pic.twitter.com/iiBVQaS5wF— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 15, 2025
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Напомним, что в текущем сезоне Джейден Филоджин выходил на поле в 15 матчах в составе "Астон Виллы", однако голевыми действиями англичанин еще не отмечался.
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