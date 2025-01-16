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Ипсвич подписал талантливого нападающего молодежной сборной Англии

Англия
Обновлено

Астон Вилла получит около 20 миллионов фунтов за своего воспитанника

Ипсвич подписал талантливого нападающего молодежной сборной Англии

Фото - Сайт Іпсвіча - www.itfc.co.uk

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На своем официальном сайте "Ипсвич Таун" объявил о подписании Джейдена Филоджина из "Астон Виллы".

Известно, что 22-летний английский вингер, который является воспитанником академии "Астон Виллы", подписал контракт с клубом на четыре с половиной года. Его сумма трансфера составит около 20 миллионов фунтов стерлингов, включая бонусы, как сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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"Я рад быть здесь. Мне известно, что со мной в команде будут играть отличные футболисты. Я просто хочу играть как можно больше. Мне нравится забивать голы и отдавать результативные передачи. Я с нетерпением жду свой дебютный матч за этот клуб", — сказал Филоджин.

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Напомним, что в текущем сезоне Джейден Филоджин выходил на поле в 15 матчах в составе "Астон Виллы", однако голевыми действиями англичанин еще не отмечался.

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Астон Вилла (Бирмингем) Ипсвич Таун Джейден Филоджин
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Источник:
Ipswich Town FC
Опубликовал: Андрей Журба
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