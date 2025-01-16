Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета - о победе в северолондонском дерби: Мы были непревзойденными
Наставник канониров доволен результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды в дерби северного Лондона над "Тоттенхэмом" (2:1).
"Я очень горжусь командой, мы были непревзойденными. Я думаю, что эта игра была прекрасным испытанием для нас после двух матчей в кубковых соревнованиях, где нам не удалось получить положительный результат".
"Мы показали большое мужество и желание одержать победу. На стадионе царила сумасшедшая атмосфера, мы понимаем важность этого противостояния. С первой же минуты мы хотели поразить ворота наших соперников. Я считаю, что мы вполне заслужили эту победу. Мы сделали многих людей счастливыми, но особенно гордимся тем, как играет наша команда", — добавил Артета.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Заметим, что благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на второе место в АПЛ, имея в своем активе уже 43 очка, отставая от лидеров турнирной таблицы, "Ливерпуля", на четыре пункта.
Популярное сейчас
- Каталонская машина, джокер Яремчук и удачная продажа Шахтера. Главные новости за 15 января
- "Это наш город. Это наша Украина", - Ракицкий посетил Покровск. ФОТО
- Кубок короля. Барселона – Бетис 5:1. Каталонская машина снова набрала победное шествие
- Дело может затянуться. Известно, когда будет окончательное решение по допинг-пробе Мудрика
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО