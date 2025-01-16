Артета - о победе в северолондонском дерби: Мы были непревзойденными

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды в дерби северного Лондона над "Тоттенхэмом" (2:1).

"Я очень горжусь командой, мы были непревзойденными. Я думаю, что эта игра была прекрасным испытанием для нас после двух матчей в кубковых соревнованиях, где нам не удалось получить положительный результат".

"Мы показали большое мужество и желание одержать победу. На стадионе царила сумасшедшая атмосфера, мы понимаем важность этого противостояния. С первой же минуты мы хотели поразить ворота наших соперников. Я считаю, что мы вполне заслужили эту победу. Мы сделали многих людей счастливыми, но особенно гордимся тем, как играет наша команда", — добавил Артета.

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Заметим, что благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на второе место в АПЛ, имея в своем активе уже 43 очка, отставая от лидеров турнирной таблицы, "Ливерпуля", на четыре пункта.