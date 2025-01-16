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Звездный нападающий Ньюкасла приблизился к рекорду Джейми Варди в АПЛ

Англия

Шведский форвард находится в прекрасной форме

Звездный нападающий Ньюкасла приблизился к рекорду Джейми Варди в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "Ньюкасла" Александер Исак оформил дубль в ворота "Вулверхэмптона" (3:0) в матче 21-го тура АПЛ, приблизившись к рекорду результативности Джейми Варди в чемпионате Англии в составе "Лестера" в начале чемпионского для них сезона 2015/16.

Шведский форвард забил в восьмом матче подряд в рамках АПЛ. Для него этот гол стал десятым за этот период, а всего 25-летний Исак записал на свой счет уже 15 голов в текущей кампании.

Также бомбардир "сорок" стал лишь четвертым игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось забить в восьми матчах подряд, после Рууда ван Нистелроя, Джейми Варди и Дэниела Старриджа. Исак стал первым игроком "Ньюкасла", которому удалось забить в восьми матчах АПЛ подряд, побив рекордную семиматчевую серию Алана Ширера и Джо Уиллока.

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Всего в текущем сезоне Александер Исак забил 17 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах на клубном уровне. Недавно он был признан лучшим игроком месяца в АПЛ по итогам декабря.

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АПЛ Ньюкасл Джейми Варди Александер Исак
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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