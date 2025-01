Звездный нападающий Ньюкасла приблизился к рекорду Джейми Варди в АПЛ

Звездный нападающий "Ньюкасла" Александер Исак оформил дубль в ворота "Вулверхэмптона" (3:0) в матче 21-го тура АПЛ, приблизившись к рекорду результативности Джейми Варди в чемпионате Англии в составе "Лестера" в начале чемпионского для них сезона 2015/16.

Шведский форвард забил в восьмом матче подряд в рамках АПЛ. Для него этот гол стал десятым за этот период, а всего 25-летний Исак записал на свой счет уже 15 голов в текущей кампании.

Will Alexander Isak break Jamie Vardy’s scoring record? ???? pic.twitter.com/Bq6icNxWqD

Также бомбардир "сорок" стал лишь четвертым игроком в истории Премьер-лиги, которому удалось забить в восьми матчах подряд, после Рууда ван Нистелроя, Джейми Варди и Дэниела Старриджа. Исак стал первым игроком "Ньюкасла", которому удалось забить в восьми матчах АПЛ подряд, побив рекордную семиматчевую серию Алана Ширера и Джо Уиллока.

He just can't stop scoring! ???? pic.twitter.com/0fvzJ8vL2r