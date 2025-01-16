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Очередной антирекорд для Постекоглу. Тоттенхэм проиграл больше половины матчей в этом сезоне в АПЛ
Австралийский менеджер потерпел очередное поражение
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 21-го тура в рамках АПЛ состоялось северолондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", в котором победу одержали "канониры" со счетом 2:1. Для "шпор" это поражение стало уже одиннадцатым в текущем сезоне.
Заметим, что ранее "Тоттенхэм" еще никогда не проигрывал в одиннадцати матчах сезона в АПЛ на момент 21-го тура. Это антирекорд лондонского клуба в чемпионате Англии.
Full-time. pic.twitter.com/7aoQM1Kizo— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2025
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На данный момент "Тоттенхэм" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 24 очка. Если "Манчестер Юнайтед" победит "Ипсвич" в этом туре, "шпоры" рискуют опуститься на еще одну строчку ниже.
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