Очередной антирекорд для Постекоглу. Тоттенхэм проиграл больше половины матчей в этом сезоне в АПЛ

В матче 21-го тура в рамках АПЛ состоялось северолондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", в котором победу одержали "канониры" со счетом 2:1. Для "шпор" это поражение стало уже одиннадцатым в текущем сезоне.

Заметим, что ранее "Тоттенхэм" еще никогда не проигрывал в одиннадцати матчах сезона в АПЛ на момент 21-го тура. Это антирекорд лондонского клуба в чемпионате Англии.

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На данный момент "Тоттенхэм" занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 24 очка. Если "Манчестер Юнайтед" победит "Ипсвич" в этом туре, "шпоры" рискуют опуститься на еще одну строчку ниже.