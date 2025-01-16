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Тренер Тоттенхэма остался недовольным игрой своей команды в дерби северного Лондона
Под его руководством шпоры в четвертый раз не смогли обыграть Арсенал
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал поражение своей команды в дерби северного Лондона от "Арсенала" (2:1).
"Сегодня мы даже близко не были к тому уровню, в котором нуждались. В первом тайме мы были слишком пассивными, что позволило "Арсеналу" войти в ритм и контролировать игру. Мы держались на протяжении всей игры, во второй половине матча мы играли несколько лучше, однако этого было мало".
"После перерыва мы нуждались в изменениях. Тот факт, что мы вышли в первом тайме на такую важную игру и были настолько пассивными, является неприемлемым, поэтому мы за это поплатились. Когда мы играем хорошо и навязываем сопернику свою игру, мы показываем лучший футбол. Но сегодня этого не было".
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Также добавим, что "Тоттенхэм" потерпел четыре поражения в последних пяти матчах в АПЛ, опустившись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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