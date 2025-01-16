Тренер Тоттенхэма остался недовольным игрой своей команды в дерби северного Лондона

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал поражение своей команды в дерби северного Лондона от "Арсенала" (2:1).

"Сегодня мы даже близко не были к тому уровню, в котором нуждались. В первом тайме мы были слишком пассивными, что позволило "Арсеналу" войти в ритм и контролировать игру. Мы держались на протяжении всей игры, во второй половине матча мы играли несколько лучше, однако этого было мало".

Читайте также Очередной антирекорд для Постекоглу. Тоттенхэм проиграл больше половины матчей в этом сезоне в АПЛ

"После перерыва мы нуждались в изменениях. Тот факт, что мы вышли в первом тайме на такую важную игру и были настолько пассивными, является неприемлемым, поэтому мы за это поплатились. Когда мы играем хорошо и навязываем сопернику свою игру, мы показываем лучший футбол. Но сегодня этого не было".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что "Тоттенхэм" потерпел четыре поражения в последних пяти матчах в АПЛ, опустившись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.