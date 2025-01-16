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"Мы могли забить десять голов, но нам не повезло". Полузащитник Арсенала прокомментировал игру своей команды

Англия

Очень смелое заявление

"Мы могли забить десять голов, но нам не повезло". Полузащитник Арсенала прокомментировал игру своей команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс после победы над "Тоттенхэмом" (2:1) в дерби северного Лондона высказался об игре своей команды.

"Нам не повезло, что мы не забили десять голов сегодня вечером! Мы могли забить как минимум на пять или шесть голов больше, и это то, что нас разочаровывает".

"Мы не нуждались в каком-то особом наставлении от тренера перед этой игрой. Мы знаем, что игра против "Тоттенхэма" является очень важной. В этот вечер мы понимали это лучше, чем кто-либо другой. В первом тайме мы доминировали, это было настоящее дерби", — добавил Райс.

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Добавим, что эта победа стала третьей подряд для "Арсенала" над "Тоттенхэмом" в АПЛ. В последних шести встречах "канониры" были сильнее "шпор" в пяти случаях, а еще одна игра завершилась ничьей.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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