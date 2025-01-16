"Мы могли забить десять голов, но нам не повезло". Полузащитник Арсенала прокомментировал игру своей команды

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс после победы над "Тоттенхэмом" (2:1) в дерби северного Лондона высказался об игре своей команды.

"Нам не повезло, что мы не забили десять голов сегодня вечером! Мы могли забить как минимум на пять или шесть голов больше, и это то, что нас разочаровывает".

"Мы не нуждались в каком-то особом наставлении от тренера перед этой игрой. Мы знаем, что игра против "Тоттенхэма" является очень важной. В этот вечер мы понимали это лучше, чем кто-либо другой. В первом тайме мы доминировали, это было настоящее дерби", — добавил Райс.