Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выделил феноменального игрока в матче против "Тоттенхэма".

По словам испанца, левый защитник Майлза Льюиса-Скелли был "феноменальным", ведь он сыграл ключевую роль в матче.

"Сегодня он был великолепен. Он очень уверен в себе. У него такой характер. Ему пришлось играть против Бреннана Джонсона и Деяна Кулусевски, и это было непросто. Он был великолепен", — заявил Артета в интервью TNT Sports после игры.

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В этом сезоне 18-летний Майлз Льюис-Скелли сыграл в 15-ти матчах за основную команду "Арсенала". На его счету суммарно 3 жёлтых карточки.