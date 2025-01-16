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Артета выделил феноменального игрока в матче против Тоттенхэма

Англия

Он вышел со старта в третьем матче Премьер-Лиги

Артета выделил феноменального игрока в матче против Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выделил феноменального игрока в матче против "Тоттенхэма".

По словам испанца, левый защитник Майлза Льюиса-Скелли был "феноменальным", ведь он сыграл ключевую роль в матче.

"Сегодня он был великолепен. Он очень уверен в себе. У него такой характер. Ему пришлось играть против Бреннана Джонсона и Деяна Кулусевски, и это было непросто. Он был великолепен", — заявил Артета в интервью TNT Sports после игры.

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В этом сезоне 18-летний Майлз Льюис-Скелли сыграл в 15-ти матчах за основную команду "Арсенала". На его счету суммарно 3 жёлтых карточки.

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Микель Артета
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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