Опытный полузащитник Ньюкасла может вернуться в МЛС

Опытный 30-летний полузащитник "Ньюкасла" может вернуться в МЛС.

Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, "Атланта Юнайтед" попытается вернуть Мигеля Альмирона. Известно, что американский клуб прислал "сорокам" предложение в размере 11 миллионов фунтов за своего бывшего полузащитника. Сейчас оба клуба ведут активные переговоры.

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Парагваец присоединился к "Ньюкаслу" из "Атланты" за 20 миллионов фунтов стерлингов в январе 2019 года. Заметим, что Альмирон провел 222 матча в составе "Ньюкасла" во всех турнирах, забив за это время 30 голов и отдав 12 ассистов. Его действующий контракт с английским клубом истекает в июне 2026 года.

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В этом сезоне Мигель Альмирон принял участие в 13 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах, полузащитник голевыми действиями не отличался. Авторитетный портал Transfermarkt оценил его рыночную стоимость в 16 миллионов евро.