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Испанские СМИ назвали причину возможного расставания Гвардиолы с женой
Даже так
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанские СМИ назвали причину возможного расставания Гвардиолы с женой.
По информации El Periodico, виной стало продление контракта Гвардиолы с "Манчестер Сити" до 2027 года. Это побудило Кристину Серру принять решение расторгнуть 30-летний брак.
Также в планы тренера не входит возвращение в Каталонию. У его жены там есть бизнес в сфере моды. С сентября она с младшей дочерью не ездит в Англию.
По словам источника, не исключено, что между Пепом и Кристиной может произойти возвращение любви, но только после того, как он перестанет тренировать команду.
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Напомним, что ранее появились сообщения о приближающемся разводе Пепа Гвардиолы и Кристины Серры после 30 лет совместного брака.
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