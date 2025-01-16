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Рубен Аморим заявил, что матч с Саутгемптоном важнее матчей против Арсенала и Ливерпуля

Англия

Его мнение

Рубен Аморим заявил, что матч с Саутгемптоном важнее матчей против Арсенала и Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что матч с "Саутгемптоном" важнее матчей против "Арсенала" и "Ливерпуля".

По словам португальского специалиста, в этом матче он узнает больше о своих игроках.

"Для меня это важнее. Мы узнаем больше о наших игроках, чем в последних двух матчах, поэтому я могу сказать, что это очень, очень важная игра для меня и клуба" - заявил Аморим.

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Перед матчем "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место с 23-мя баллами, "Саутгемптон" - 20-й с 6-ю набранными очками.

Поединок состоится 16 января и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Саутгемптон Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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